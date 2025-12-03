La Roma dice addio a Maurizio Thermes, l'ex centrocampista giallorosso aveva 86 anni
La Roma ha salutato con grande tristezza Maurizio Thermes, morto oggi all’età di 86 anni. Ex centrocampista giallorosso, Thermes aveva militato nella squadra capitolina tra il 1958 e il 1960, lasciando un segno nelle stagioni di quegli anni grazie alla sua qualità in mezzo al campo.
Il club ha voluto rendere omaggio alla sua memoria attraverso un messaggio diffuso sui social ufficiali: “L’AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Thermes, che vestì la nostra maglia tra il 1958 e il 1960. Il Club si stringe al dolore della famiglia”.