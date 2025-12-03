Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
La Roma dice addio a Maurizio Thermes, l'ex centrocampista giallorosso aveva 86 anni

E' morto il calciatore che ha indossato la maglia del club capitolino tra il 1958 e il 1960
1 min
La Roma ha salutato con grande tristezza Maurizio Thermes, morto oggi all’età di 86 anni. Ex centrocampista giallorosso, Thermes aveva militato nella squadra capitolina tra il 1958 e il 1960, lasciando un segno nelle stagioni di quegli anni grazie alla sua qualità in mezzo al campo.

Roma, morto a 86 anni l'ex calciatore Thermes

Il club ha voluto rendere omaggio alla sua memoria attraverso un messaggio diffuso sui social ufficiali: “L’AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Thermes, che vestì la nostra maglia tra il 1958 e il 1960. Il Club si stringe al dolore della famiglia”.

