Mancini, la Conference con la Roma, il Mondiale e Materazzi: "Ecco i miei momenti più belli..."

“I momenti più importanti della mia vita sono stati la nascita delle mie bimbe, il matrimonio, l’esordio in Serie A e quello in Nazionale. E poi la vittoria della Conference League: vedere tutte quelle persone a Roma mi ha riempito d’orgoglio”. Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale, ha parlato al canale Vivo Azzurro, ripercorrendo alcuni momenti significativi della sua carriera. Partendo dalla passione per Marco Materazzi e dalla scelta di vestire la maglia numero 23 in suo onore: “Nasce principalmente nel Mondiale del 2006. Avevo dieci anni e lui fu protagonista assoluto. Vedendolo giocare l’ho sempre apprezzato per la personalità, la grinta, per il fatto che nel bene e nel male ci metteva sempre la faccia. A Perugia poi ho avuto la possibilità di conoscerlo, da lì è nata la nostra amicizia”.