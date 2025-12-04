Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala torna a Trigoria, ma la febbre stavolta tocca a Baldanzi: tutte le novità della Roma

Assente alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Cagliari, l'argentino ha svolto un lavoro personalizzato. Si ferma però l'ex Empoli: i dettagli
2 min
TagsRomaDybalaBaldanzi
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Porte 'girevoli' a Trigoria dove la Roma, dopo la sconfitta nell'ultimo big-match dell'Olimpico contro il Napoli, è tornata a sudare ieri (3 dicembre) ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato sul campo del Cagliari in programma domenica (7 dicembre, ore 15).

La Roma ritrova Dybala, ma si ferma Baldanzi

Da una parte si è infatti rivisto Dybala, assente a causa della febbre alla ripresa degli allenamenti e oggi tornato in campo al 'Bernardini' svolgendo però un lavoro personalizzato, in attesa di rientrare in gruppo nelle prossime sedute. Per la trasferta in Sardegna l'argentino dovrebbe essere dunaue regolarmente a disposizione di Gasperini, che oggi però non ha potuto contare su Baldanzi: l'ex Empoli è stato fermato a sua volta dalla febbre.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dovbyk anticipa i tempiLa Roma punta Yuri Alberto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS