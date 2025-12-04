Dybala torna a Trigoria, ma la febbre stavolta tocca a Baldanzi: tutte le novità della Roma
ROMA - Porte 'girevoli' a Trigoria dove la Roma, dopo la sconfitta nell'ultimo big-match dell'Olimpico contro il Napoli, è tornata a sudare ieri (3 dicembre) ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato sul campo del Cagliari in programma domenica (7 dicembre, ore 15).
La Roma ritrova Dybala, ma si ferma Baldanzi
Da una parte si è infatti rivisto Dybala, assente a causa della febbre alla ripresa degli allenamenti e oggi tornato in campo al 'Bernardini' svolgendo però un lavoro personalizzato, in attesa di rientrare in gruppo nelle prossime sedute. Per la trasferta in Sardegna l'argentino dovrebbe essere dunaue regolarmente a disposizione di Gasperini, che oggi però non ha potuto contare su Baldanzi: l'ex Empoli è stato fermato a sua volta dalla febbre.