Dybala torna a Trigoria, ma la febbre stavolta tocca a Baldanzi: tutte le novità della Roma

La Roma ritrova Dybala, ma si ferma Baldanzi

Da una parte si è infatti rivisto Dybala, assente a causa della febbre alla ripresa degli allenamenti e oggi tornato in campo al 'Bernardini' svolgendo però un lavoro personalizzato, in attesa di rientrare in gruppo nelle prossime sedute. Per la trasferta in Sardegna l'argentino dovrebbe essere dunaue regolarmente a disposizione di Gasperini, che oggi però non ha potuto contare su Baldanzi: l'ex Empoli è stato fermato a sua volta dalla febbre.