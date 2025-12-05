Mezza Roma Campione d'Italia 2001 insieme in America, ecco chi c'era. Ma ricordate cosa fanno gli altri?

Roma, gli eroi dello scudetto del 2001 insieme in America: cosa fanno oggi

Da Francesco Totti a Gabriel Omar Batistuta, passando per Candela e Cafu, fino ad arrivare a Vincenzo Montella. Ricordi, aneddoti e sorrisi, in una serata speciale vissuta insieme negli Stati Uniti, in occasione dell'evento organizzato al Kennedy Center. Ma cosa fanno oggi i protagonisti di quell'annata straordinaria? Il numero 10, sempre accompagnato dall'aura del fuoriclasse, gira continuamente il mondo tra eventi, campagne pubblicitarie ed eventi benefici, ma non si è certo dimenticato di investire nel settore immobiliare e di fondare società come la CT10 Management, che si occupa di consulenza sportiva per professionisti di alto livello e giovani calciatori. Montella è il ct della nazionale turca, dopo diverse esperienze da allenatore in Serie A, mentre Candela è rimasto fortemente legato alla capitale, dove ha aperto un ristorante e il centro Fight Club Padel, complice la sua passione per questo sport. Cafu, invece, è stato ambasciatore del Mondiale in Qatar nel 2022 ed era presente a New York per la presentazione ufficiale del pallone dei Mondiali del 2026, in collaborazione con la Fifa di Gianni Infantino. Tanti gli allenatori: da chi nel 2001 non collezionò minuti come i giovani Amelia, De Rossi e Bovo, fino ad arrivare ad Amedeo Mangone, D'Agostino, Di Francesco, Samuel e allo stesso "Batigol", la cui carriera da tecnico non è ancora decollata, ma nel 2022 ha ottenuto il patentino per allenare squadre giovanili e fino alla Serie C. C'è anche chi si è allontanato dal mondo del calcio professionistico come Rinaldi, mentre Marco Delvecchio si è riscoperto un grande giocatore di beach soccer. E i portieri? Cristiano Lupatelli è l'attuale preparatore dei portieri della nazionale di Gattuso, mentre Antonioli allena la battieria dei portieri dell'Italia Under 17. Poi c'è Abel Balbo, che ha aperto una sua academy a Boston e gestisce un'azienda agricola in Argentina che produce cereali, soia e mais. Tra politica e sport, c'è la figura di Damiano Tommasi, ex presidente dell'Assocalciatori, candidatosi anche alle comunali di Verona in passato. Si è dedicato all'educazione dei bambini, aprendo una scuola nella provincia della città scaligera. Tra i grandi della Roma del 2001 ci sono Emerson e Zebina, con il primo che veste i panni di dirigente nel Miami Dade e l'ex terzino destro che ha coltivato la passione per l'arte. E Nakata? È proprietario di un’azienda che si chiama "N", che produce sakè, la bevanda tipica giapponese. Ha creato anche una fondazione benefica e collabora con alcune onlus. Fabio Capello, allenatore di quella Roma, è oggi uno degli opinionisti di punta di Sky Sport.