Mezza Roma Campione d'Italia 2001 insieme in America, ecco chi c'era. Ma ricordate cosa fanno gli altri?
Quanti ex Roma in America nei giorni che accompagnano l'EA7 World Legends Padel Tour 2025, con Francesco Totti nominato mvp delle Finals. È proprio l'iconico capitano giallorosso a guidare il gruppo anche a Washington DC, con una serie di foto diventate immediatamente virali sul web: dagli eroi dello scudetto del 2001 a coloro che hanno segnato la storia del calcio italiano.
Roma, gli eroi dello scudetto del 2001 insieme in America: cosa fanno oggi
Da Francesco Totti a Gabriel Omar Batistuta, passando per Candela e Cafu, fino ad arrivare a Vincenzo Montella. Ricordi, aneddoti e sorrisi, in una serata speciale vissuta insieme negli Stati Uniti, in occasione dell'evento organizzato al Kennedy Center. Ma cosa fanno oggi i protagonisti di quell'annata straordinaria? Il numero 10, sempre accompagnato dall'aura del fuoriclasse, gira continuamente il mondo tra eventi, campagne pubblicitarie ed eventi benefici, ma non si è certo dimenticato di investire nel settore immobiliare e di fondare società come la CT10 Management, che si occupa di consulenza sportiva per professionisti di alto livello e giovani calciatori. Montella è il ct della nazionale turca, dopo diverse esperienze da allenatore in Serie A, mentre Candela è rimasto fortemente legato alla capitale, dove ha aperto un ristorante e il centro Fight Club Padel, complice la sua passione per questo sport. Cafu, invece, è stato ambasciatore del Mondiale in Qatar nel 2022 ed era presente a New York per la presentazione ufficiale del pallone dei Mondiali del 2026, in collaborazione con la Fifa di Gianni Infantino. Tanti gli allenatori: da chi nel 2001 non collezionò minuti come i giovani Amelia, De Rossi e Bovo, fino ad arrivare ad Amedeo Mangone, D'Agostino, Di Francesco, Samuel e allo stesso "Batigol", la cui carriera da tecnico non è ancora decollata, ma nel 2022 ha ottenuto il patentino per allenare squadre giovanili e fino alla Serie C. C'è anche chi si è allontanato dal mondo del calcio professionistico come Rinaldi, mentre Marco Delvecchio si è riscoperto un grande giocatore di beach soccer. E i portieri? Cristiano Lupatelli è l'attuale preparatore dei portieri della nazionale di Gattuso, mentre Antonioli allena la battieria dei portieri dell'Italia Under 17. Poi c'è Abel Balbo, che ha aperto una sua academy a Boston e gestisce un'azienda agricola in Argentina che produce cereali, soia e mais. Tra politica e sport, c'è la figura di Damiano Tommasi, ex presidente dell'Assocalciatori, candidatosi anche alle comunali di Verona in passato. Si è dedicato all'educazione dei bambini, aprendo una scuola nella provincia della città scaligera. Tra i grandi della Roma del 2001 ci sono Emerson e Zebina, con il primo che veste i panni di dirigente nel Miami Dade e l'ex terzino destro che ha coltivato la passione per l'arte. E Nakata? È proprietario di un’azienda che si chiama "N", che produce sakè, la bevanda tipica giapponese. Ha creato anche una fondazione benefica e collabora con alcune onlus. Fabio Capello, allenatore di quella Roma, è oggi uno degli opinionisti di punta di Sky Sport.