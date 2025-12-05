Roma, Gasperini ritrova Angeliño dopo tre mesi. Dybala e Baldanzi in gruppo

Roma, torna in gruppo anche Angelino: Dybala e Baldanzi recuperati

C'è il via libera dei medici per Angeliño, che torna in gruppo a due giorni dalla sfida tra Cagliari e Roma. Ieri l'ok dello staff, dopo le complicazioni successive ad una seria bronchite asmatica. Smaltito il problema che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi, l'esterno mancino si prepara a contribuire alla causa giallorossa in un periodo caratterizzato da tantissimi impegni. Wesley sta facendo benissimo sulla fascia sinistra, ma le rotazioni saranno inevitabili tra campionato, Europa League e Coppa Italia. L'ultima partita di Angeliño risale allo scorso 28 settembre, quando la formazione di Gasperini riuscì a superare il Verona di Zanetti grazie alle reti di Dovbyk e Soulé. Pienamente recuperati anche Dybala e Baldanzi, in gruppo dopo i rispettivi attacchi febbrili.