venerdì 5 dicembre 2025
Roma, Gasperini ritrova Angeliño dopo tre mesi. Dybala e Baldanzi in gruppo

Il punto sui calciatori reduci da infortuni in casa giallorossa: buone notizie per l'esterno spagnolo, mentre l'argentino è totalmente recuperato
Buone notizie in casa Roma in vista della trasferta di Cagliari. Oltre a Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala, Gasperini ritrova oggi anche Angeliño, pronto ad ampliare il ventaglio di soluzioni sulle corsie esterne in un momento importante della stagione.

Roma, torna in gruppo anche Angelino: Dybala e Baldanzi recuperati

C'è il via libera dei medici per Angeliño, che torna in gruppo a due giorni dalla sfida tra Cagliari e Roma. Ieri l'ok dello staff, dopo le complicazioni successive ad una seria bronchite asmatica. Smaltito il problema che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi, l'esterno mancino si prepara a contribuire alla causa giallorossa in un periodo caratterizzato da tantissimi impegni. Wesley sta facendo benissimo sulla fascia sinistra, ma le rotazioni saranno inevitabili tra campionato, Europa League e Coppa Italia. L'ultima partita di Angeliño risale allo scorso 28 settembre, quando la formazione di Gasperini riuscì a superare il Verona di Zanetti grazie alle reti di Dovbyk e Soulé. Pienamente recuperati anche Dybala e Baldanzi, in gruppo dopo i rispettivi attacchi febbrili.

 

