In America mostrano a Totti lo scarpino dell'addio al calcio e lui si emoziona: il video virale in tutto il mondo

ROMA - Americani pazzi di Francesco Totti, una delle leggende del calcio ospiti della Fifa a Washington dove nelle ore scorse si è svolta la cerimonia del sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali , in programma proprio negli Stati Uniti oltre che in Canada e in Messico.

Totti emozionato in America: il video fa il giro del mondo

Accompagnato in America dalla compagna Noemi Bocchi e tra i più ricercati dai tifosi per selfie e autografi, durante un evento Nike l'ex capitano della Roma ha vissuto un momento di emozione trovandosi davanti gli scarpini indossati nel giorno del suo addio al calcio giocato, avvenuto nel 2017 dopo 25 anni in giallorosso (più quelli vissuti nel settore giovanile). Intenso lo sguardo di Totti, oggi 49enne, immortalato in un video che è stato poi pubblicato sui social ed è divenuto presto virale in tutto il mondo.