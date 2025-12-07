Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Cataldi, la protesta per il rosso a Gila è nervosissima: la reazione in Lazio-Bologna 

Il centrocampista interviene dalla panchina per contrastare la decisione dell'arbitro Fabbri all'Olimpico: i dettagli
2 min
Momenti di tensione all'Olimpico, durante Lazio-Bologna, una partita importantissima per entrambe le squadre vedendo la classifica della Serie A. Al minuto 79 i biancocelesti sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Gila, che si è visto sventolare due cartellini gialli in successione dall'arbitro Fabbri. Il primo per un fallo su Castro e il secondo per proteste. Il rosso non è piaciuto alla squadra biancoceleste, in particolare modo a Cataldi, partito titolare e poi richiamato in panchina nella ripresa da Sarri.

Lazio-Bologna, la reazione di Cataldi 

Il centrocampista è intervenuto dalla panchina (era stato sostituito una manciata di minuti prima del rosso) gridando: "Dice tre volte che c**o e lo mandi fuori, ma che roba è, ma che roba è?!". Una scena particolare, pizzicata dalle telecamere dell'Olimpico, che denota un nervosismo alle stelle in casa Lazio.   

 

 

 


  

 

 

 

