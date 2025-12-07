Cataldi, la protesta per il rosso a Gila è nervosissima: la reazione in Lazio-Bologna 

Momenti di tensione all'Olimpico, durante Lazio-Bologna, una partita importantissima per entrambe le squadre vedendo la classifica della Serie A. Al minuto 79 i biancocelesti sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Gila, che si è visto sventolare due cartellini gialli in successione dall'arbitro Fabbri. Il primo per un fallo su Castro e il secondo per proteste. Il rosso non è piaciuto alla squadra biancoceleste, in particolare modo a Cataldi, partito titolare e poi richiamato in panchina nella ripresa da Sarri.