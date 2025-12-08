Roma, i dati horror in attacco: i numeri che spiegano tutti i problemi di Gasperini. E i rebus su Dybala...

INVIATO A CAGLIARI - In attesa delle partite di oggi la Roma è l'undicesimo attacco della Serie A . Quindici gol, meno della metà di quelli dell' Inter (32), due in meno dell'Atalanta che ha vissuto un inizio di stagione a dir poco travagliato, appena quattro in più della Fiorentina, il cui percorso finora è stato, per usare un eufemismo, disastroso. Non va meglio in Europa: 7 gol, quattordicesimo attacco (su 36) dell'Europa League. Bastano questi dati a far capire quanto la produzione offensiva, intesa come gol, sia il vero tallone d'Achille. La difesa regge: è la migliore del campionato e la nona in Europa. Merito di Svilar, ma non solo. I singoli giocano e bene. In attacco, invece, nessuno ha un rendimento all'altezza. Basti pensare che ieri a Cagliari Soulé, Baldanzi e Pellegrini hanno tirato cinque volte, tante quante - da solo - Sebastiano Esposito . I dati della produzione offensiva in Sardegna sono stati a dir poco sterili: la Roma ha tentato 6 tiri, primato negativo la squadra in un singolo match di questa Serie A. Quelli del Cagliari sono stati più del doppio: 15. E questo considerando che la squadra di Pisacane ha toccato il pallone in area avversaria 21 volte, la Roma 26. Significa che, pur senza Belotti, il centravanti titolare che starà a lungo ai box, il Cagliari è stato molto più incisivo della Roma e dei suoi attaccanti.

Dovbyk parzialmente in gruppo, rebus Dybala

Nel giorno in cui Dovbyk torna ad allenarsi parzialmente in gruppo (è out da un mese per la lesione del retto femorale sinistro), Gasperini si trova a fare i conti con un gruppo di highlander (cit.) che però, senza segnare, rischia di vanificare tutto il lavoro fatto. Il primo problema, ed è quasi surreale dirlo considerando che è per distacco il miglior giocatore della Roma come classe e talento, è Paulo Dybala, che ha segnato 5 reti nelle ultime 28. Dovbyk da marzo a settembre ha fatto appena una rete, Bailey è stato più in infermeria che in campo, Ferguson in un anno e mezzo ha centrato la porta appena due volte, Baldanzi non segna da dicembre 2024. Non solo: l'irlandese è in prestito e si parla di un ritorno in Premier (tra l'altro ha anche un piede che continua a fargli male), l'ucraino e Baldanzi erano destinati ad andar via, il futuro di Dybala è un enorme rebus. Tutto questo calderone, non semplice per Gasperini da gestire, fa sì che la Roma non riesca ad essere quasi mai pericolosa e concreta. Un peccato, considerando l'ottimo avvio dei giallorossi. Che oltre a guardare avanti, adesso, devono pure dare un occhio alle spalle: il primo posto dista soli quattro punti, ma il sesto, occupato dal Como, è ad appena tre lunghezze. E tra una settimana all'Olimpico arrivano Nico Paz e Fabregas.