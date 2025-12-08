Can Yaman chiama Fiorello: "Calcio? In Italia tifo Roma!". Poi rivela: "Amo studiare, avessi potuto avrei fatto quello tutta la vita"

Can Yaman tifa Roma

Spazio anche a uno 'scoop'. Can confessa: “In Turchia tifo Beşiktaş, ma da quando sono in Italia tifo per la Roma, guardo tutte le partite!”. Poi, si parla di business, Can avanza una proposta a sorpresa a Fiorello: “Quando torno per girare la seconda stagione di Sandokan, in Italia, faremo anche una commedia. E ti volevo coinvolgere!”. Lo showman scherza: “Ci devo pensare. Io poi, con l'età che ho, potrei essere tuo padre…”. E Can conclude ridendo: “Infatti nella serie farai mio padre! Il padre figo che si è sposato e divorziato quattro volte!”. Fiorello poi chiude: “Sei molto figo, certo… ma sei anche bravo, dotato di una cultura non indifferente!”. E Can racconta: “Io sono avvocato, ho studiato giurisprudenza in Turchia, fatto l’avvocato per sei mesi e poi ho cambiato strada. Fossi stato ricco, avrei studiato tutta la vita, amavo studiare. Per me era una goduria totale!”.

La Pennicanza tra comicità e attualità

Non è mancata la satira sulla cronaca e la cultura italiana. Fiorello ha commentato gli avvenimenti del weekend: “Ieri la Prima alla Scala… sono stato davanti alla TV quattro ore. Un allestimento mai visto, potenza incredibile, lirismo e dissonanza perfetti! Poi compare Bruno Vespa con la Carlucci: sono andato in bagno, ma non per colpa loro… undici minuti di applausi, due ricoverati per ustioni alle mani! E a chi è giovato un evento di tale portata? All'Opera? A Milano? Alla Scala? No! A Gerry Scotti! Perché ieri ha fatto quasi il 30% su Canale 5! Gli italiani sono così, quando c’è la cultura… mica stanno quattro ore davanti alla TV a guardare l’opera come me!”. Assente alla Prima alla Scala il Presidente Mattarella, che ha chiarito il perché in una surreale telefonata con Fiorello: “Quel povero teatro ha vissuto fasti inarrivabili… oggi è un coacervo d’ignoranza. Ho sentito qualcuno dire che Lady Macbeth era parente lontana di Lady Gaga! Sono stato a Roccaraso, con due corazzieri. Sono vestiti di metallo, si sdraiano sulla neve e io mi metto a cavalcioni e facciamo lo slittino! La gita è stata organizzata da Rita De Crescenzo: è stata bravissima. Abbiamo avuto un piacevole scambio culturale, tra selfie e storie su Instagram”. Un mix irresistibile di comicità, assurdo e attualità che conferma “La Pennicanza” come uno dei programmi radiofonici più imprevedibili e divertenti della stagione.