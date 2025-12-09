Roma, c'è la medaglia ufficiale a tiratura limitata: il numero di pezzi non è casuale

Alle porte del Natale, la Zecca dello Stato torna a celebrare l'amore tra la Roma e i suoi tifosi con una medaglia ufficiale dedicata al club giallorosso. Il pezzo da collezione, coniato in argento 925%, è realizzato in tiratura limitata di soli 1.927 esemplari, con un chiaro riferimento all'anno di fondazione della società. Il diametro è di 3,2 cm e il peso 18 grammi.