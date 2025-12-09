Roma, c'è la medaglia ufficiale a tiratura limitata: il numero di pezzi non è casuale
Alle porte del Natale, la Zecca dello Stato torna a celebrare l'amore tra la Roma e i suoi tifosi con una medaglia ufficiale dedicata al club giallorosso. Il pezzo da collezione, coniato in argento 925%, è realizzato in tiratura limitata di soli 1.927 esemplari, con un chiaro riferimento all'anno di fondazione della società. Il diametro è di 3,2 cm e il peso 18 grammi.
I riferimenti nascosti sul retro
Sul dritto della medaglia "AS Roma 2025", che viene venduta con un astuccio, c'è lo stemma tradizionale con l’acronimo ASR, su uno sfondo che richiama i caratteristici sampietrini del centro della Capitale. Sul rovescio c'è la mappa di Roma all’interno della quale si nascondono alcuni luoghi simbolici per il club giallorosso, raffigurati con icone stilizzate che ogni appassionato potrà divertirsi a riconoscere: ci sono lo Stadio Olimpico con una immagine schematica, il campo Testaccio con un’anfora, il centro sportivo di Trigoria con un pallone.