I convocati di Gasperini per Celtic-Roma: torna Angelino
La Roma vuole proseguire la propria scalata in classifica in Europa League al fine di conquistare la qualificazione diretta alla fase successiva, senza passare dai playoff. Per la sesta giornata, i giallorossi - reduci da due sconfitte consecutive in campionato - andranno in scena nuovamente in Scozia, a Glasgow, contro il Celtic. Gasperini ha diramato la lista dei convocati. In questa torna Angelino, assente dal 28 settembre.
I convocati di Gasperini per Celtic-Roma
Sono ventitré i convocati da Gasperini per la sfida della Roma contro il Celtic.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.