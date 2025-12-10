Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I convocati di Gasperini per Celtic-Roma: torna Angelino

I calciatori scelti dall'allenatore per la sfida di Europa League in Scozia
2 min
TagsRomaAngelinoCeltic
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma vuole proseguire la propria scalata in classifica in Europa League al fine di conquistare la qualificazione diretta alla fase successiva, senza passare dai playoff. Per la sesta giornata, i giallorossi - reduci da due sconfitte consecutive in campionato - andranno in scena nuovamente in Scozia, a Glasgow, contro il Celtic. Gasperini ha diramato la lista dei convocati. In questa torna Angelino, assente dal 28 settembre.

I convocati di Gasperini per Celtic-Roma

Sono ventitré i convocati da Gasperini per la sfida della Roma contro il Celtic. 

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il post d'amore di DybalaL'arbitro della Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS