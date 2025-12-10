Hermoso e il caso Folorunsho: “Nessun contatto con lui, spetta alla Lega decidere”

Continua a far parlare quanto successo domenica scorsa durante Cagliari-Roma. Gli insulti di Folorunsho verso Hermoso rimangono inqualificabili, e il labiale è più che chiaro. La sera stessa, dopo la partita, sono arrivate le scuse del centrocampista dei sardi sul suo profilo Instagram. Per Hermoso però la questione sembra tutt'altro che risolta, come biasimarlo. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Celtic, il difensore della Roma è tornato a parlare della questione: "No, non ho parlato con lui. È un tema delicato e non devo spiegare io il fatto".

Le parole di Hermoso

Hermoso, in conferenza insieme a Gasperini, prosegue: "Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere e fino a che punto accettare certi commenti". Folorunsho è stato graziato dal giudice sportivo e se la cava con l'ammonizione ricevuta nel finale della partita. Hermoso ha poi continuato a parlare della sua permanenza a Roma: "Quando sono arrivato era un momento difficile per il club. A gennaio sono andato al Leverkusen e mi sono risentito importante fino all'infortunio. Chiaro è che in estate era difficile pensare alla permanenza, ma grazie al mister a cui avevo chiesto la possibilità di fare un precampionato normale, mi ha dato questa possibilità e mi avrebbe giudicato solo sul lavoro. Gliene sono grato, mi ha dato la possibilità di lavorare al meglio, siamo persone simili. Spero di poter continuare questo rapporto a lungo".