mercoledì 10 dicembre 2025
Mourinho e la frase in conferenza stampa che fa impazzire tutti i tifosi della Roma

Il tecnico del Benfica ha parlato in italiano dopo il successo contro il Napoli commentando la corsa scudetto in Serie A: ecco cosa ha detto
Roma

Roma

José Mourinho e la Roma, una storia che non ha (non può) avere una fine. Le strade si sono divise ma l'amore non di divide mai. E allora ecco il tecnico del Benfica, felice dopo il successo in Champions contro il Napoli che gli regala nuove prospettive di qualificazione, presentarsi in sala stampa e parlare del suo presente ma anche del suo (indimenticabile) passato a tinte giallorosse.

La frase di Mourinho in sala stampa che accende l'entusiasmo dei tifosi della Roma 

"Lo scudetto? Sarà una questione tra Inter, Napoli e Milan", ha detto lo Special One in italiano. Il resto della frase però fa impazzire i tifosi della Roma: "E mi dispiace che sia un discorso fra queste tre, perché io andrei di corsa al Circo Massimo". Se non è amore questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

