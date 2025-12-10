Mourinho e la frase in conferenza stampa che fa impazzire tutti i tifosi della Roma

José Mourinho e la Roma , una storia che non ha (non può) avere una fine. Le strade si sono divise ma l'amore non di divide mai. E allora ecco il tecnico del Benfica , felice dopo il successo in Champions contro il Napoli che gli regala nuove prospettive di qualificazione, presentarsi in sala stampa e parlare del suo presente ma anche del suo (indimenticabile) passato a tinte giallorosse .

La frase di Mourinho in sala stampa che accende l'entusiasmo dei tifosi della Roma

"Lo scudetto? Sarà una questione tra Inter, Napoli e Milan", ha detto lo Special One in italiano. Il resto della frase però fa impazzire i tifosi della Roma: "E mi dispiace che sia un discorso fra queste tre, perché io andrei di corsa al Circo Massimo". Se non è amore questo...