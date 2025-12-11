Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Ranieri ambasciatore del Passaporto Ematico nel mondo

Ranieri ambasciatore del Passaporto Ematico nel mondo

Il dirigente della Roma nominato dal presidente Polito: un bel riconoscimento nel mondo dello sport
TRIGORIA - La Fondazione Polito, guidata dal presidente Davide Polito, è stata ospite del centro sportivo della Roma per un incontro all’insegna della solidarietà e della prevenzione. Durante la visita, la Fondazione ha conferito a Claudio Ranieri la nomina di Ambasciatore del Passaporto Ematico nel mondo, un riconoscimento prestigioso destinato a figure che sostengono con impegno la cultura della sicurezza nello sport. Il Passaporto Ematico è uno strumento fondamentale per la tutela della salute degli atleti, e la scelta di Ranieri – simbolo di valori sportivi, umanità e correttezza – rappresenta un segnale forte e significativo. 

