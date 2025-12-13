Roma, la svolta di Ferguson non cambia i piani: Gasperini chiede rinforzi

Il piano di Gasperini per Ferguson

Gasperini questa genialata l’aveva preparata nei dettagli, anche dal punto di vista della comunicazione. Con Ferguson ha usato prima il bastone. «Qui non ci sono simpatie o antipatie. Conta il campo e lui ha giocato sempre: ha già avuto le sue occasioni», aveva detto alla vigilia. Della serie: ora tocca agli altri. Dybala gongolava all’idea di riprendersi la scena. E invece Gasp ci ha dormito sopra, ha misurato la reazione dell’irlandese e poi, a sorpresa, ha deciso di spedirlo in campo. Dopo il bastone, ecco la carota. Dalla tribuna del Celtic Park abbiamo osservato l’allenatore durante il riscaldamento: ha avuto occhi solo per Ferguson, che lo ha ripagato con due gol uno più bello dell’altro. Prima della sessione di tiri ci ha parlato a lungo, poco prima del fischio d’inizio gli ha dato una carezza sussurrandogli qualcosa all’orecchio e poi, durante la partita, lo ha incitato senza sosta. «C’mon Evan, c’mon». Dopo il palo il tecnico si è messo le mani nei capelli, dopo la rete del 2-0 ha indicato il vice Tullio Gritti come a voler dire “lo sapevo, te l’avevo detto” e quando l’ex Brighton ha segnato ancora si è accomodato in panchina con un sorriso grande così. L’operazione si è conclusa a fine gara: «Non abbiamo risolto stasera i problemi offensivi, la Roma non può restare ferma sul mercato». Recuperare e pretendere, quella per il successo è una strada a doppia corsia.