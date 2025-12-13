Roma, la svolta di Ferguson non cambia i piani: Gasperini chiede rinforzi
“Evan & Hell”, titolava ieri l’edizione di Glasgow del Daily Express, uno dei più celebri tabloid britannici. I colleghi scozzesi sono rimasti impressionati «dal superb double», la superbia doppietta, del centravanti che ha trasformato il paradiso del Celtic Park – “the heaven”, così lo chiamano da oltre 130 anni i fan biancoverdi – in un inferno sulla terra, soprattutto per il nuovo allenatore Nancy, già sotto esame dopo due dolorosi ko tra campionato e coppa. Qualcuno l’ha presa con ironia, come il tifoso reduce dalla trasferta (uno dei 2.200) che alle 6.30 di mattina, sorseggiando un caffelatte in aeroporto mentre sfogliava i quotidiani locali, ha sentenziato: «Menomale che l’hanno visto solo ieri sera». L’alieno Ferguson, in estate obiettivo anche del Celtic, è finalmente atterrato sul pianeta Roma dopo tre mesi e mezzo di sospiri e lamenti.
Il piano di Gasperini per Ferguson
Gasperini questa genialata l’aveva preparata nei dettagli, anche dal punto di vista della comunicazione. Con Ferguson ha usato prima il bastone. «Qui non ci sono simpatie o antipatie. Conta il campo e lui ha giocato sempre: ha già avuto le sue occasioni», aveva detto alla vigilia. Della serie: ora tocca agli altri. Dybala gongolava all’idea di riprendersi la scena. E invece Gasp ci ha dormito sopra, ha misurato la reazione dell’irlandese e poi, a sorpresa, ha deciso di spedirlo in campo. Dopo il bastone, ecco la carota. Dalla tribuna del Celtic Park abbiamo osservato l’allenatore durante il riscaldamento: ha avuto occhi solo per Ferguson, che lo ha ripagato con due gol uno più bello dell’altro. Prima della sessione di tiri ci ha parlato a lungo, poco prima del fischio d’inizio gli ha dato una carezza sussurrandogli qualcosa all’orecchio e poi, durante la partita, lo ha incitato senza sosta. «C’mon Evan, c’mon». Dopo il palo il tecnico si è messo le mani nei capelli, dopo la rete del 2-0 ha indicato il vice Tullio Gritti come a voler dire “lo sapevo, te l’avevo detto” e quando l’ex Brighton ha segnato ancora si è accomodato in panchina con un sorriso grande così. L’operazione si è conclusa a fine gara: «Non abbiamo risolto stasera i problemi offensivi, la Roma non può restare ferma sul mercato». Recuperare e pretendere, quella per il successo è una strada a doppia corsia.