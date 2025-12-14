Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
N'Dicka disponibile in Roma-Como, perché c'è caos su El Aynaoui: cosa sta succedendo con la Coppa d'Africa

Gian Piero Gasperini ha fatto chiarezza sulla situazione del difensore ivoriano e del centrocampista marocchino alla vigilia della sfida con i biancoblù di Fabregas
2 min
Si avvicina la Coppa d'Africa e la Roma si appresta a salutare N'Dicka ed El Aynaoui, ma Gasperini spera di averli entrambi a disposizione almeno per la partita all'Olimpico contro il Como in programma domani, lunedì 15 dicembre, con calcio d'inizio alle 20:45.

L'annuncio di Gasperini: "N'Dicka ci sarà contro il Como, El Aynaoui vediamo"

Alla vigilia della sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto della situazione sul difensore ivoriano e il centrocampista marocchino in realizione alla competizione continentale a cui prenderanno parte con le rispettive nazionali: "N'Dicka rimane, ci sarà col Como, per quanto riguarda El Aynaoui vediamo. Il Marocco si è appellato alla Fifa, vediamo la risposta. Fatto sta che chi ha giocato sabato o domenica ha potuto utilizzare i giocatori convocati per la Coppa d'Africa. Aspettiamo la risposta della Fifa".

