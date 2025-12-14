N'Dicka disponibile in Roma-Como, perché c'è caos su El Aynaoui: cosa sta succedendo con la Coppa d'Africa

L'annuncio di Gasperini: "N'Dicka ci sarà contro il Como, El Aynaoui vediamo"

Alla vigilia della sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto della situazione sul difensore ivoriano e il centrocampista marocchino in realizione alla competizione continentale a cui prenderanno parte con le rispettive nazionali: "N'Dicka rimane, ci sarà col Como, per quanto riguarda El Aynaoui vediamo. Il Marocco si è appellato alla Fifa, vediamo la risposta. Fatto sta che chi ha giocato sabato o domenica ha potuto utilizzare i giocatori convocati per la Coppa d'Africa. Aspettiamo la risposta della Fifa".