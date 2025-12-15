Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è

La lista dei giocatori giallorossi a disposizione per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Assente anche Dovbyk
El Aynaoui non prenderà parte alla sfida della Roma contro il Como. La FIFA ha dato ragione al Marocco, dopo l'appello della nazionale per avere a disposizione il centrocampista in vista della preparazione all'imminente Coppa d'Africa. N'Dicka, invece, è regolarmente presente nella lista dei convocati per la sfida dell'Olimpico, e partirà solamente dopo per prendere parte al ritiro della Costa d'Avorio. Contro la squadra di Fabregas è indisponibile anche Dovbyk

I convocati di Gasperini per Roma-Como

Sono ventidue i calciatori convocati da Gasperini per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A.

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi. 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli. 

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

