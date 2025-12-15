Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è
El Aynaoui non prenderà parte alla sfida della Roma contro il Como. La FIFA ha dato ragione al Marocco, dopo l'appello della nazionale per avere a disposizione il centrocampista in vista della preparazione all'imminente Coppa d'Africa. N'Dicka, invece, è regolarmente presente nella lista dei convocati per la sfida dell'Olimpico, e partirà solamente dopo per prendere parte al ritiro della Costa d'Avorio. Contro la squadra di Fabregas è indisponibile anche Dovbyk.
I convocati di Gasperini per Roma-Como
Sono ventidue i calciatori convocati da Gasperini per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A.
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.