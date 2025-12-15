Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è

El Aynaoui non prenderà parte alla sfida della Roma contro il Como. La FIFA ha dato ragione al Marocco, dopo l'appello della nazionale per avere a disposizione il centrocampista in vista della preparazione all'imminente Coppa d'Africa. N'Dicka, invece, è regolarmente presente nella lista dei convocati per la sfida dell'Olimpico, e partirà solamente dopo per prendere parte al ritiro della Costa d'Avorio. Contro la squadra di Fabregas è indisponibile anche Dovbyk.