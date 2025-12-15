Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Massara e le parole su Dybala e Zirkzee: cosa ha detto sul mercato della Roma

Le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso prima della partita con il Como
2 min
Prima della sfida contro il Como, il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato a Sky e DAZN del momento della squadra, dei giocatori e del mercato. Sul futuro di Dybala, Massara ha spiegato: "Intanto c'è nel presente, siamo molto felici che sia così. Adesso siamo tutti concentrati su queste partite, su questo campionato. Paulo è un campione che ha sempre dimostrato un grande attaccamento a questi colori e non ha nessun tipo di preoccupazione se non quello di poter dare il meglio di se stesso in ogni partita".

Roma, il commento di Massara su Ferguson e Dybala

Sull’attaccante Evan Ferguson, il dirigente ha aggiunto: "Siamo molto contenti che Evan stia facendo bene e tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, è stato frenato da diversi acciacchi, giovedì ha fatto una bellissima partita e speriamo che si ripeta. E' molto prematuro parlare di qualunque evenienza e tutte queste voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni".

Le parole su Zirkzee

Massara ha parlato anche di Zirkzee e del momento della squadra: "Stiamo correndo un po' troppo, i viaggi britannici erano per una partita importante come quella contro il Celtic." Infine, sul mercato e su eventuali rinforzi a gennaio, il dirigente ha dichiarato: "Il tema dell'attaccante riguarda moltissime squadre, mi pare. Noi in questo momento siamo molto concentrati sul nostro organico. Poi se a gennaio si presenteranno delle opportunità che possano effettivamente migliorare il nostro organico cercheremo di farlo, però da qui a lì ci sono molte partite da vedere".

 

 

