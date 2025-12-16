Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Giletti impazzisce, troppo rumore dietro le quinte: "Capisco che gioca la Roma..."

La tensione per la partita contro il Como ha portato il conduttore allo sfogo nel pieno della diretta del programma "Lo stato delle cose"
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"Io capisco che la Roma sta giocando, però pregherei dietro le quinte di avere un po' di serietà". Questo lo sfogo di Massimo Giletti. Il giornalista si trovava in diretta alla conduzione del programma di Rai 3 "Lo stato delle cose", quando è stato costretto a richiamare al silenzio pubblicamente le persone dietro le quinte, intente a guardare la partita dei giallorossi contro il Como.

Nel dietro le quinte guardano la Roma. Giletti: "Per un conduttore il pasticcio che stia giocando è un problema..."

La vittoria della Roma per 1-0 contro il Como ha rappresentato tre punti importantissimi nel cammino della squadra di Gasperini, che si rialza in Serie A dopo due sconfitte consecutive. L'importanza, la tensione della gara è stata palpabile per tutti i tifosi, anche quelli che l'hanno seguita... dal dietro le quinte della diretta de "Lo stato delle cose". Forse troppo, in questo caso, infastidendo Massimo Giletti: "Per un conduttore viaggiare senza monitor e con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po' un problema...".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

