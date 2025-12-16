Giletti impazzisce, troppo rumore dietro le quinte: "Capisco che gioca la Roma..."
"Io capisco che la Roma sta giocando, però pregherei dietro le quinte di avere un po' di serietà". Questo lo sfogo di Massimo Giletti. Il giornalista si trovava in diretta alla conduzione del programma di Rai 3 "Lo stato delle cose", quando è stato costretto a richiamare al silenzio pubblicamente le persone dietro le quinte, intente a guardare la partita dei giallorossi contro il Como.
La vittoria della Roma per 1-0 contro il Como ha rappresentato tre punti importantissimi nel cammino della squadra di Gasperini, che si rialza in Serie A dopo due sconfitte consecutive. L'importanza, la tensione della gara è stata palpabile per tutti i tifosi, anche quelli che l'hanno seguita... dal dietro le quinte della diretta de "Lo stato delle cose". Forse troppo, in questo caso, infastidendo Massimo Giletti: "Per un conduttore viaggiare senza monitor e con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po' un problema...".