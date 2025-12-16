Giletti impazzisce, troppo rumore dietro le quinte: "Capisco che gioca la Roma..."

"Io capisco che la Roma sta giocando , però pregherei dietro le quinte di avere un po' di serietà ". Questo lo sfogo di Massimo Giletti . Il giornalista si trovava in diretta alla conduzione del programma di Rai 3 "Lo stato delle cose", quando è stato costretto a richiamare al silenzio pubblicamente le persone dietro le quinte, intente a guardare la partita dei giallorossi contro il Como.

Nel dietro le quinte guardano la Roma. Giletti: "Per un conduttore il pasticcio che stia giocando è un problema..."

La vittoria della Roma per 1-0 contro il Como ha rappresentato tre punti importantissimi nel cammino della squadra di Gasperini, che si rialza in Serie A dopo due sconfitte consecutive. L'importanza, la tensione della gara è stata palpabile per tutti i tifosi, anche quelli che l'hanno seguita... dal dietro le quinte della diretta de "Lo stato delle cose". Forse troppo, in questo caso, infastidendo Massimo Giletti: "Per un conduttore viaggiare senza monitor e con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po' un problema...".