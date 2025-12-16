Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I giocatori ideali di Totti? Le risposte che fanno sorridere tutti. E c’è una sorpresa…

La bandiera giallorossa ha indicato i migliori calciatori della storia del club per ogni caratteristica. Mazzone scelto come allenatore
2 min
TagsRomaTotti
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Francesco Totti ha indiciato i migliori giocatori della Roma per ogni caratteristica. La bandiera giallorossa lo ha fatto in un video pubblicato dall'influencer sudcoreano The_2top. Al solito, le risposte hanno fatto sorridere tutti i presenti. E Totti non ha mancato nell'autonominarsi: "Miglior piede destro della squadra della Roma... io ce posso sta'?".

Miglior sinistro Salah, per la velocità Gervinho: la scelta di 

L'intervistatore ha chiesto a Francesco Totti di indicare il miglior giocatore della Roma per diverse caratteristiche. La prima ha riguardato il piede sinistro. Nessun dubbio: "Salah". Per il destro si è autonominato. "Il più veloce? Gervinho". Mentre sul dribbling ha deciso di nominare Antonio Cassano. Totti si è nuovamente autonominato indicando il giocatore più intelligente. Mentre sulla "stamina" (cuore, vigore) ha indicato De Rossi. Walter Samuel il giocatore più forte, mentre per la finalizzazione è stato indicato Gabriel Omar Batistuta. Infine, Carletto Mazzone il miglior allenatore a detta di Totti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma nel giro ScudettoGasperini: "Siamo stati belli e bravi"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS