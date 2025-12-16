Francesco Totti ha indiciato i migliori giocatori della Roma per ogni caratteristica. La bandiera giallorossa lo ha fatto in un video pubblicato dall'influencer sudcoreano The_2top. Al solito, le risposte hanno fatto sorridere tutti i presenti. E Totti non ha mancato nell'autonominarsi: "Miglior piede destro della squadra della Roma... io ce posso sta' ?".

Miglior sinistro Salah, per la velocità Gervinho: la scelta di

L'intervistatore ha chiesto a Francesco Totti di indicare il miglior giocatore della Roma per diverse caratteristiche. La prima ha riguardato il piede sinistro. Nessun dubbio: "Salah". Per il destro si è autonominato. "Il più veloce? Gervinho". Mentre sul dribbling ha deciso di nominare Antonio Cassano. Totti si è nuovamente autonominato indicando il giocatore più intelligente. Mentre sulla "stamina" (cuore, vigore) ha indicato De Rossi. Walter Samuel il giocatore più forte, mentre per la finalizzazione è stato indicato Gabriel Omar Batistuta. Infine, Carletto Mazzone il miglior allenatore a detta di Totti.