giovedì 18 dicembre 2025
Dybala sta con Bove: la Joya affianca Edoardo nella formazione al Primo Soccorso

L'argentino partecipa al corso organizzato dall'ex compagno di squadra per sensibilizzare sul tema anche i ragazzi più giovani
2 min
Una giornata da ricordare per i ragazzi del centro sportivo della Boreale, che hanno avuto l'opportunità di partecipare al corso di Primo Soccorso organizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Castelli e voluto da Edoardo Bove, nel solco del disegno di legge che porta il suo nome. Ospite d'onore, che ha aderito con grande entusiasmo all'importante causa, Paulo Dybala.

 

 

Formazione e sensibilizzazione

Dopo l'esperienza che lo ha visto protagonista, Edoardo Bove è in prima linea sul tema della formazione al Primo Soccorso e continua a promuovere all'interno del suo centro sportivo, dove gioca la Boreale, corsi dedicati a tutti i giovani che vi si allenano regolarmente. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e formare i ragazzi, già dai primi anni di attività. Il corso di ieri, ad esempio, era dedicato ai bambini tra i 10 e i 12 anni ed ha visto il coinvolgimento attivo anche di Paulo Dybala, che ha assistito alle spiegazioni degli specialisti, effettuando anche una manovra di primo soccorso dedicata ai neonati. Raccogliendo il ringraziamento sincero e pubblico dell'amico Edoardo: "La formazione al Primo Soccorso resta una sfida e una responsabilità. Grazie Paulo".

 

