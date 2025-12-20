Roma, non solo Zirkzee: Gasperini chiede anche un trequartista

ROMA - La parola mercato resta tabù, almeno a voce. «C’è una partita importante contro la Juventus», taglia corto Gasperini in conferenza stampa, spostando l’attenzione sullo Stadium. Ma il campo, si sa, vive anche di quello che succede dietro le quinte. E lì, a Trigoria, si lavora eccome. Perché la Roma sa che per reggere il passo, e magari alzare ulteriormente l’asticella, ha bisogno di rinforzi lì davanti. Il nome caldo è quello di Joshua Zirkzee. Un’operazione complessa, quasi chirurgica, che Massara sta provando a incastrare rispettando tempi, conti e ambizioni. Lo United non fa sconti: il giocatore può partire solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno gli attaccanti impegnati in Coppa d’Africa. La Roma riflette, ma si sta convincendo ad accettare la linea inglese pur di arrivare al traguardo. La formula è pronta: prestito oneroso, anche superiore ai 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni in caso di qualificazione in Champions.