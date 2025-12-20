Ranieri: "La mia Roma ha avuto un gruppo d'oro. Big match con la Juve? Sarà molto importante"
Al Salone d’Onore del Coni il Senior Advisor della Roma Claudio Ranieri è stato insignito del premio “Italiani nel mondo”. Il dirigente giallorosso - a margine della cerimonia di consegna dei Premio ASI Sport & Cultura - è tornato a parlare delle sue ambizioni. "I sogni ci sono sempre - ammette Ranieri - perché smettere di sognare vuol dire aver chiuso. Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli".
Ranieri: “E’ un premio che mi inorgoglisce”
“Il premio Italiani nel mondo è un riconoscimento che mi inorgoglisce - ammette il dirigente della Roma - essere un italiano che si è fatto apprezzare all’estero è un qualcosa di importante, significa tanto. Ma oggi ci sono anche tanti altri campioni che hanno fatto la storia dell'Italia all’estero. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi d'oro, dietro a noi abbiamo avuto sempre sessantamila persone. L'avevo detto quando sono arrivato: da solo non ce la faccio, ho bisogno dell'aiuto di tutti. E i tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinto e sostenuto. Juve-Roma? È una gara importante, non fatemi dire altro…”.