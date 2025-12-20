Ranieri: "La mia Roma ha avuto un gruppo d'oro. Big match con la Juve? Sarà molto importante"

Ranieri: “E’ un premio che mi inorgoglisce”

“Il premio Italiani nel mondo è un riconoscimento che mi inorgoglisce - ammette il dirigente della Roma - essere un italiano che si è fatto apprezzare all’estero è un qualcosa di importante, significa tanto. Ma oggi ci sono anche tanti altri campioni che hanno fatto la storia dell'Italia all’estero. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi d'oro, dietro a noi abbiamo avuto sempre sessantamila persone. L'avevo detto quando sono arrivato: da solo non ce la faccio, ho bisogno dell'aiuto di tutti. E i tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinto e sostenuto. Juve-Roma? È una gara importante, non fatemi dire altro…”.