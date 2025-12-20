Roma, ti ricordi Saud? Guarda che gol ha fatto in coppa di Francia con il Lens!

Saud Abdulhamid protagonista in Coppa di Francia. Il terzino saudita, meteora della Roma la scorsa stagione, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale tra il suo Lens e il Fligines si è reso protagonista con un gol e con un assist, contribuendo in maniera decisiva al successo per 3-1 della propria squadra.

Abdulhamid in gol con il Lens: il sinistro di prima è sotto l'incrocio

Otto presenze in tutte le competizioni, condite da un gol e un assist, la scorsa stagione per Abdulhamid con la maglia della Roma. Al Lens il classe 1999 sta trovando maggiore spazio. Già dieci le presenze in Ligue1, con la squadra prima in classifica, mentre in Coppa di Francia ha trovato il primo gol. Un sinistro di prima dal limite dell'area che batte il portiere del Fligines, in una partita che aveva già siglato un assist.