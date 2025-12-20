"Gasperini mi pressa": la battuta di Massara in tv e il retroscena sul mercato della Roma

INVIATA A TORINO - Ricky Massara e una battuta che dice tutto sul mercato della Roma . Il ds giallorosso svela: "Gasperini mi pressa più dei giocatori, ma io sono bravo a sgusciare". Cosa voleva dire Massara? Per prima cosa che Gasp vuole avere quanto prima i giocatori che potrebbero rinforzare la Roma. E poi che tra i due, di base, c'è un rapporto franco, di confronto, come normale tra allenatore e dirigente.

Massara, le parole prima di Juve-Roma e i nomi sul mercato

"Se ci saranno opportunità sul mercato cercheremo di coglierle. Gasperini mi pressa più dei giocatori, ma io sono bravo a sgusciare. Ci rende orgogliosi essere la squadra con più punti del 2025, siamo riusciti nell'ultimo mercato a conservare la struttura della squadra". E adesso non resta che puntellarla. Come? Con una o due punte (Zirkzee, poi eventualmente Raspadori), qualcosa sulle fasce ed, eventualmente, un centrocampista se dovesse uscire Pisilli. Gasperini aspetta. E spera.