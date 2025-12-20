Clamoroso Roma: Bailey gioca 21 minuti, si infortuna e chiede il cambio

Non c'è pace per la Roma e Leon Bailey. L'attaccante giallorosso, entrato al 7' del secondo tempo al posto di Pellegrini contro la Juventus, dopo 21' ha chiesto il cambio. Ha sentito dolore su un contropiede ed è stato costretto a fermarsi. Al suo posto El Shaarawy. Una volta arrivato in panchina i compagni, a partire da Dybala, si sono sincerati delle sue condizioni. Saranno valutate, ovviamente, nei prossimi giorni, ma intanto il problema al flessore sinistro complica non poco i piani di Gasperini.