sabato 20 dicembre 2025
Clamoroso Roma: Bailey gioca 21 minuti, si infortuna e chiede il cambio

L'attaccante giallorosso era entrato al posto di Pellegrini, ma per l'ennesima volta ha dovuto fare i conti con il suo fisico fragile
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Non c'è pace per la Roma e Leon Bailey. L'attaccante giallorosso, entrato al 7' del secondo tempo al posto di Pellegrini contro la Juventus, dopo 21' ha chiesto il cambio. Ha sentito dolore su un contropiede ed è stato costretto a fermarsi. Al suo posto El Shaarawy. Una volta arrivato in panchina i compagni, a partire da Dybala, si sono sincerati delle sue condizioni. Saranno valutate, ovviamente, nei prossimi giorni, ma intanto il problema al flessore sinistro complica non poco i piani di Gasperini.

Bailey, quanti infortuni ha avuto con la Roma

Quello di Bailey sembra un lungo tunnel senza fine: appena arrivato a Roma si è fatto male al primo allenamento ed è rimasto fuori due mesi. Rientrato a ottobre, a novembre ha avuto una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori tre settimane. Adesso il nuovo stop.

