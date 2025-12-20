Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Dybala al Boca, la suocera prima di Juve-Roma: "Oriana insiste per andar via, ecco quando succederà"

La rivelazione di Catherine Fulop nel corso di un'intervista prima di svelare un ulteriore dettaglio all'uscita dallo studio televisivo di Otro día perdido
2 min
TagsDybalaBoca JuniorsRoma
"È Oriana quella che si sta comportando da rompiscatole, che vuole andarsene da Roma. Perché quando Lea (Paredes) e Cami (Camila Galante, sua moglie) se ne sono andate, erano tutte abbracciate, facevano pigiama party, passavano tutto il giorno insieme...".  Così Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini: moglie di Paulo Dybala. La suocera de La Joya ha confidato questi e altri dettagli in merito a un possibile trasferimento di Dybala al Boca Juniors nel corso di una intervista a Otro día perdido, il programma condotto da Mario Pergolini, ex vicepresidente del Boca.

Dybala al Boca Juniros? La suocera: "Se succederà, sarà a giugno"

La suocera di Dybala ha aggiunto: "Seriamente, Ori è molta sola lì". Alla Fulop è stato poi chiesto, appena uscita dallo studio televisivo, quando i tempi potrebbero essere maturi: "Se succederà, sarà a giugno. Non ora, però. Oriana diventerà mamma a marzo e io ho un biglietto per Roma a gennaio".

