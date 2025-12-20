Dybala al Boca, la suocera prima di Juve-Roma: "Oriana insiste per andar via, ecco quando succederà"

"È Oriana quella che si sta comportando da rompiscatole, che vuole andarsene da Roma. Perché quando Lea (Paredes) e Cami (Camila Galante, sua moglie) se ne sono andate, erano tutte abbracciate, facevano pigiama party, passavano tutto il giorno insieme...". Così Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini: moglie di Paulo Dybala. La suocera de La Joya ha confidato questi e altri dettagli in merito a un possibile trasferimento di Dybala al Boca Juniors nel corso di una intervista a Otro día perdido, il programma condotto da Mario Pergolini, ex vicepresidente del Boca.