Roma, ore calde per il nuovo stadio a Pietralata: può arrivare la svolta© ANSA

Roma, ore calde per il nuovo stadio a Pietralata: può arrivare la svolta

Il club giallorosso dovrebbe consegnare entro domani la documentazione per far accelerare il progetto
Jacopo Aliprandi e Giorgio Marota
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Ore caldissime sul fronte stadio della Roma. Tra oggi e, più probabilmente, domani il club giallorosso potrebbe consegnare al Comune la documentazione relativa al progetto di Pietralata. Più precisamente, la Roma presenterà il materiale che Roma Capitale considera necessario per portare in Aula il voto sulla conferma del pubblico interesse. Una mossa che potrebbe finalmente sbloccare una situazione ferma da tempo e permettere all’iter di riprendere il suo corso. L’obiettivo resta quello, ambizioso, di giocare una partita del centenario nel nuovo stadio di proprietà: un traguardo difficile, quasi impossibile, ma che il club continua a tenere vivo.

L'annuncio di Gualtieri

A distanza di circa un mese dall’ultimo annuncio, la consegna della documentazione potrebbe dunque essere arrivata al punto di svolta. A fine novembre 2025, nel Quarto Rapporto alla Città, il sindaco Roberto Gualtieri aveva infatti indicato la fine di quel mese come termine per l’arrivo del progetto definitivo. Una scadenza poi slittata, ma che ora potrebbe essere finalmente rispettata. Niente proclami, nessuna apparizione dei Friedkin ma soltanto un comunicato congiunto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

