Ferguson, dopo le frecciate di Gasperini il volo in low cost: ecco dove è andato 

Non è un buon momento per Ferguson, attaccante della Roma arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Brighton. Dopo la sconfitta contro la Juve, Gasperini l'ha scaricato: "Non mi sta convincendo". Non solo. L'allenatore ha poi aggiunto: "Nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala". Sembrava in ripresa, invece non è così, almeno sentendo le parole del tecnico giallorosso, che ha lasciato la squadra libera fino a martedì dopo l'impegno in campionato andato in scena a Torino. Ferguson, quindi, ha deciso di prendersi un break salendo su un aereo.