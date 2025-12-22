Corriere dello Sport.it
Ferguson, dopo le frecciate di Gasperini il volo in low cost: ecco dove è andato 

L'attaccante è salito su un aereo e si è lasciato alle spalle Roma: tutti i dettagli
Non è un buon momento per Ferguson, attaccante della Roma arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Brighton. Dopo la sconfitta contro la Juve, Gasperini l'ha scaricato: "Non mi sta convincendo". Non solo. L'allenatore ha poi aggiunto: "Nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala". Sembrava in ripresa, invece non è così, almeno sentendo le parole del tecnico giallorosso, che ha lasciato la squadra libera fino a martedì dopo l'impegno in campionato andato in scena a Torino. Ferguson, quindi, ha deciso di prendersi un break salendo su un aereo. 

Ferguson torna a casa e lascia Roma  

L'attaccante ha scelto di passare questi ulrimi giorni, senza allenamenti a Trigoria, a casa, in Irlanda. Ferguson è stato fotografato da alcuni tifosi su un volo low cost. Come detto, non sta passando un periodo felice, nonostante si sia sbloccato sotto porta (vedi la doppietta contro il Celtic) e lo zampino messo sul gol di Baldanzi all'Allianz. Aveva bisogno dell'aria di casa, in attesa di capire se la sua avventura dalle parti dell'Olimpico è davvero finita oppure no nelle prossime settimane.   

 

 

 

