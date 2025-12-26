Zirkzee alla Roma subito, il Manchester blocca tutto: le parole di Amorim gelano i tifosi

MANCHESTER (Inghilterra) - C’è chi dice no. La Roma ha da tempo individuato il proprio obiettivo di mercato per rafforzare l’attacco, a Trigoria tutti hanno le idee chiare: il ds Massara e il tecnico Gasperini sono intenzionati a portare nella Capitale Joshua Zirkzee. L’olandese è in uscita dal Manchester United, ma nelle ultime ore il tecnico del club inglese ha posto un freno davanti alle aspettative giallorosse.