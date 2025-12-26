Zirkzee alla Roma subito, il Manchester blocca tutto: le parole di Amorim gelano i tifosi
MANCHESTER (Inghilterra) - C’è chi dice no. La Roma ha da tempo individuato il proprio obiettivo di mercato per rafforzare l’attacco, a Trigoria tutti hanno le idee chiare: il ds Massara e il tecnico Gasperini sono intenzionati a portare nella Capitale Joshua Zirkzee. L’olandese è in uscita dal Manchester United, ma nelle ultime ore il tecnico del club inglese ha posto un freno davanti alle aspettative giallorosse.
Amorim: Zirkzee? “Senza un sostituto, non si muove da qui”
Alla vigilia della sfida di campionato contro il Newcastle, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa dell’eventuale partenze dell’attaccante olandese, frenando l’entusiasmo che in questi giorni si è diffuso nella Capitale. “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima un sostituto - ha dichiarato l’allenatore portoghese - la mia squadra è già a corto di giocatori”.