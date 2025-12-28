Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
L'accoglienza per De Rossi in Roma-Genoa: cosa hanno preparato l'Olimpico e la curva Sud

L’ex giocatore e allenatore giallorosso pronto a tornare a casa. E per lui sarà un momento speciale
Chiara Zucchelli
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - L’Olimpico delle grandi occasioni (oltre 60mila tifosi, niente ospiti, ma non ancora sold out i Distinti Nord) è pronto ad abbracciarlo. Come sempre in questi casi vige la riservatezza, ma Daniele De Rossi sarà omaggiato nel migliore dei modi dai tifosi e dalla società. Previsti cori, striscioni, una giusta standing ovation e un saluto particolare al momento della lettura delle formazioni. A fine partita ci sarà un rapido, ma sentito, saluto di Daniele allo stadio e in particolare alla curva Sud. D’altronde, non c’era stato modo di rivedersi dopo l’esonero del settembre 2024 e quindi Roma-Genoa di domani sera sarà anche l’occasione per mettere un punto finale a tutto quello che è stato.

Le tappe del ritorno di De Rossi

De Rossi e i suoi giocatori arriveranno oggi pomeriggio in città dopo l’allenamento di rifinitura, poi alloggeranno in un hotel del quartiere Prati distante circa 3 km dallo stadio e ancora meno da casa dello stesso allenatore del Genoa. Subito dopo la partita rientro in Liguria. Con il cuore, indipendentemente dal risultato, che sarà comunque pieno di tutto l’amore ricevuto.  

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

