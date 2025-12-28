L'accoglienza per De Rossi in Roma-Genoa: cosa hanno preparato l'Olimpico e la curva Sud

ROMA - L’Olimpico delle grandi occasioni (oltre 60mila tifosi, niente ospiti, ma non ancora sold out i Distinti Nord) è pronto ad abbracciarlo. Come sempre in questi casi vige la riservatezza, ma Daniele De Rossi sarà omaggiato nel migliore dei modi dai tifosi e dalla società. Previsti cori, striscioni, una giusta standing ovation e un saluto particolare al momento della lettura delle formazioni. A fine partita ci sarà un rapido, ma sentito, saluto di Daniele allo stadio e in particolare alla curva Sud. D’altronde, non c’era stato modo di rivedersi dopo l’esonero del settembre 2024 e quindi Roma-Genoa di domani sera sarà anche l’occasione per mettere un punto finale a tutto quello che è stato.