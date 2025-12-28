Gasperini prima di Roma-Genoa: "Dovbyk out, Hermoso in forse. Bisogna raschiare il barile per vincere" 

Il monday night Roma-Genoa si avvicina. E per i giallorossi continua l'emergenza in attacco e in difesa. L'ha confermato Gasperini in conferenza stampa: "Dovbyk non è ancora pronto e non sarà convocato, speriamo sia pronto per la settimana successiva. Non è ancora in grado di calciare. In questa settimana abbiamo potuto lavorare, anche se alcuni hanno avuto l'influenza. La difficoltà più grande è quella di Hermoso, dobbiamo capire per domani: ha una forma di pubalgia e va capito se può giocare o meno". L'allenatore non entra nel merito sulle domande che riguardano il mercato: "Non so, non conosco i tempi del mercato. Pellegrini è sicuramente una perdita per noi , è un giocatore che ha fatto bene nonostante il calo nelle ultime partite. Purtroppo capitano questi infortuni. Ora ci saranno 9 partite importanti in un mese e avendo due giocatori in Coppa d'Africa e gli infortuni di Dovbyk, Hermoso, Pellegrini e Bailey dobbiamo stringere i denti e ottenere il massimo da tutti".

Gasperini tra Dybala e Ferguson

Dybala, quindi, potrebbe giocare falso nove: "Alcune volte era l'unica soluzione, ma lui può fare benissimo quel ruolo. Quando ha qualche difficoltà fisica giocare da trequartista è ancora peggio. Ho sempre sperato e contato su di lui perché so che se sta bene il valore della squadra aumenta. Abbiamo avuto un buon periodo, poi un'altra ricaduta e una condizione non ottimale. Il fatto di insistere spesso su di lui è perché ha una qualità che, se portato a condizioni fisiche migliori, ci può dare un vantaggio". E poi c'è sempre la carta Ferguson, preso di mira dal tecnico: "Dybala è un giocatore di altissimo livello, e la discussione era su di lui. La scelta di Dybala e non di Ferguson nasce dal fatto che Dybala è un giocatore di qualità superiore. Quando sta bene, chiaramente il primo obiettivo è portarlo a stare bene e trovare l’assetto migliore. Non è un confronto diretto con Ferguson: diventa difficile trovare un altro giocatore di questa qualità. Poi, se ci sono altri problemi, purtroppo non sembrano esserci soluzioni immediate. Non era quindi un discorso contro Ferguson. Se Ferguson vuole fare un passo in avanti, considerando che ha 21 anni ed è giovanissimo, non deve metterla tanto sul piano tecnico, dove il confronto è improponibile, ma su quello della volontà, della fame, della voglia di arrivare, di capire dove si trova e magari di prendersi il posto con queste armi, che sono più congeniali rispetto a quelle di Dybala. Capisco che a volte sia difficile distinguere le cose, ma è così. Per il resto, il mercato partirà a breve e si vedrà. Non voglio tornare a luglio e agosto, quando abbiamo già evitato di parlare di mercato. Domani dobbiamo giocare contro il Genoa, una partita tosta".

Sul Genoa di De Rossi

Gasperini non pensa che la Roma abbia dei limiti: "No, sotto quell'aspetto la Roma non ha niente da invidiare a nessuno. Anzi, forse ha qualcosa in più e anche la partita contro la Juventus lo ha dimostrato. Nel primo tempo e nel finale abbiamo provato a recuperare il risultato. A livello di atteggiamento e comportamento la Roma fino ad adesso è sempre stata top". Impossibile non parlare di De Rossi, che tornerà all'Olimpico da allenatore del Genoa: "Ha dato coraggio alla squadra, che è una grande dote. Ha pareggiato con Cagliari e Fiorentina, ha avuto grande coraggio con l'Atalanta. La classifica è difficile per il Genoa, ma sono convinto che domani dovremo raschiare il barile per mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita. Perché ne abbiamo assolutamente necessità". Anche Gasperini è un grande ex: "Il Genoa ha tanti giocatori importanti, non solo Frendrup, e anche quest'anno ci sono giovani interessanti che il club sta valorizzando seguendo la sua filosofia. La mia esperienza al Genoa è stata molto lunga, sono stati 8 anni bellissimi. Genova è un pezzo di ricordo della mia vita. Ho un grande legame con la tifoseria, è molto calda e appassionata e nelle partite casalinghe è un valore aggiunto. Si tratta di una bella piazza per fare calcio".