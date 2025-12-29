Sorpresa Roma: Dovbyk convocato. Le scelte su Baldanzi e Hermoso

Artem Dovbyk prenderà parte a Roma-Genoa . L'attaccante ucraino è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Una decisione a sorpresa, dopo che lo stesso allenatore in conferenza stampa ne aveva annunciato l'assenza : « Non sarà convocato, sente dolore, non è in grado di calciare» .

I convocati di Gasperini per Roma-Genoa

Sarà parte della partita anche Hermoso. Il difensore spagnolo ha superato il provino. Non ci sarà, invece, Baldanzi. Al suo posto, e considerata anche l'assenza di Pellegrini, a centrocampo è stato convocato il giovane Romano.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy