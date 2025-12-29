Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sorpresa Roma: Dovbyk convocato. Le scelte su Baldanzi e Hermoso

L'attaccante ucraino inserito nella lista di Gasperini per il Genoa. Il giovane Romano a centrocampo
2 min
TagsRomaDovbykSerie A
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Artem Dovbyk prenderà parte a Roma-Genoa. L'attaccante ucraino è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Una decisione a sorpresa, dopo che lo stesso allenatore in conferenza stampa ne aveva annunciato l'assenza: «Non sarà convocato, sente dolore, non è in grado di calciare».

I convocati di Gasperini per Roma-Genoa

Sarà parte della partita anche Hermoso. Il difensore spagnolo ha superato il provino. Non ci sarà, invece, Baldanzi. Al suo posto, e considerata anche l'assenza di Pellegrini, a centrocampo è stato convocato il giovane Romano

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La conferenza di GasperiniOlimpico da record

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS