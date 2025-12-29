Sorpresa Roma: Dovbyk convocato. Le scelte su Baldanzi e Hermoso
Artem Dovbyk prenderà parte a Roma-Genoa. L'attaccante ucraino è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Una decisione a sorpresa, dopo che lo stesso allenatore in conferenza stampa ne aveva annunciato l'assenza: «Non sarà convocato, sente dolore, non è in grado di calciare».
I convocati di Gasperini per Roma-Genoa
Sarà parte della partita anche Hermoso. Il difensore spagnolo ha superato il provino. Non ci sarà, invece, Baldanzi. Al suo posto, e considerata anche l'assenza di Pellegrini, a centrocampo è stato convocato il giovane Romano.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy