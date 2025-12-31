Cristante ritrova l'Atalanta e svela: "Gasperini non è cambiato. Scudetto? Ecco cosa ci manca"

Cristante ritrova l'Atalanta: "Gasperini non è cambiato. Ecco cosa ci manca"

Non solo Gasperini, anche per Cristante quella contro l'Atalanta sarà una sfida da ex: "Sono passati un po' di anni, mi restano ricordi solo belli però. Ci sono arrivato dopo due esperienze non positive ed ho fatto il boom, con ottimi risultati. Giocavo più davanti? Fu un'intuizione di Gasperini, ha l'esperienza e la conoscenza per far rendere tutti al meglio delle proprie capacità. Gasperini all'Atalanta e oggi? Non è diverso, ho ritrovato lo stesso mister: sempre carico, sempre che sa cosa e come chiedere, con la stessa voglia. Sono passati anni dove a Bergamo ha fatto benissimo, ora ci ha portato la sua conoscenza a Roma. Gasperini emozionato? Sicuramente qualche emozione ci sarà, nove anni con grandissime stagioni, Champions, un trofeo. Sicuramente un po' di emozione ci sarà. Palladino? La squadra è rimasta quella, dopo tanti anni con un allenatore ci sono delle difficoltà all'inizio. Però stanno crescendo e giocando sui livelli su cui deve stare l'Atalanta: dobbiamo restare concentrati. Scontri diretti? Ci sono mancati i dettagli, abbiamo fatto ottime partite ma poi ci è mancato il gol o non subirlo. Dei dettagli nelle aree, ci manca quel piccolo passo ancora".

Cristante: "Roma, siamo sulla buona strada"

La Roma chiude il 2025 come squadra con più vittorie e meno gol subiti nell'anno solare: "Significa che siamo sulla buona strada. Le statistiche contano poco perché sono di due campionati diversi, ma significa che abbiamo trovato continuità, che stiamo costruendo qualcosa. Dobbiamo continuare così anche nei prossimi sei mesi. Stiamo lavorando nel modo giusto". Poi su un futuro da allenatore: "Ancora un po' giochiamo... poi non lo so, può essere, non ci sto pensando. Ho ancora qualche anno da pensare solo al campo".

Cristante sullo Scudetto: "Ci sono squadre più attrezzate"

Sul ritorno di De Rossi all'Olimpico: "Ci ha fatto piacere vederlo sotto la Curva, sappiamo cosa rappresenta. È stato un bel momento di calcio vedere una leggenda come Daniele sotto la sua Curva. Obiettivo? Sono troppi anni che non andiamo in Champions e penso che abbiamo delle possibilità che ci siamo costruiti. È difficile, ci sono squadre più forti e più attrezzate, ma dobbiamo provarci fino alla fine. Sorpresi no, sapevamo che abbiamo un'ottima squadra. Non è facile con un allenatore nuovo e concetti diversi, ma siamo stati bravi a seguirlo dal primo minuto. Per lo Scudetto ci sono squadre più attrezzate, con rose più grandi, è difficile restarci. Ma finché siamo lì, non buttiamo via niente. Cosa farò Capodanno? Tranquillissimo a casa coi bimbi, si gioca il 3 quindi c'è poco da far festa... Playoff della Nazionale? Sappiamo che è fondamentale, bisogna andare ai Mondiali. Il pensiero c'è sempre, sono partite fondamentali. Niente, bisogna andare ai Mondiali e basta".