Sospiro di sollievo per Gasperini: come sta Soulé e la decisione in vista dell'Atalanta

ROMA - La Roma dopo il successo ottenuto contro il Genoa prepara la prossima trasferta di campionato in programma sabato alle 20.45 contro l’Atalanta. Questa mattina la squadra si è allenata a Trigoria: Hermoso, Çelik e Ziółkowski - non al meglio - hanno svolto un lavoro differenziato, così come Bailey che sta recuperando dopo un infortunio muscolare. Le buone notizie arrivano dall’argentino Soulé che ha regolarmente svolto il lavoro in gruppo. La squadra si ritroverà domani pomeriggio al Fulvio Bernardini per il primo allenamento del nuovo anno solare.