Dybala portiere, la gag con Soulé è virale: ecco il soprannome a sorpresa

Riflessi felini, rigori parati. Il paragone scatta immediato e il soprannome diventa virale. Ci ha pensato Matias Soulé a "ribattezzare" Paulo Dybala che ieri, mercoledì 31 dicembre, al termine dell'ultimo allenamento dell'anno della Roma , ha deciso di chiedere in prestito i guantoni a Mile Svilar per dilettarsi tra i pali.

"Pauligi Buffon", spopola il soprannome di Soulé per Dybala

"Pauligi Buffon", ha commentato Matias su Instagram esaltando gli interventi del suo connazionale. Il "nostro nuovo portiere argentino", come lo ha definito la Roma, con ironia, a corredo del video che è stato visto da migliaia di tifosi riscuotendo oltre trecentomila like e suscitando la curiosità di tutti gli appassionati di calcio. Un po' Paulo un po' Gianluigi, la stessa reattività di Buffon e tante risate di fine d'anno per i supporters giallorossi.