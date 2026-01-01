Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Gasperini ritrova Hermoso prima dell’Atalanta: in tre non si allenano per la febbre 

Influenza protagonista di inizio anno per la Roma, che dopo il forfait di Celik e Ziolkowski, registra dei nuovi stop in vista del match di Bergamo
Giorgio Marota
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

L’influenza ha fatto capolino a Trigoria tra la fine del 2025 e l’inizio di questo 2026. Ieri non si sono allenati Celik e Ziolkowski, oggi si sono fermati a causa di qualche linea di febbre Pisilli, Bailey e Pellegrini, quest’ultimo comunque già fermo a causa di una lesione che lo terrà fuori dal campo per tutto il mese di febbraio.

 

 

Gasperini ritrova almeno Hermoso

Gasperini, a due giorni dallo scontro diretto Champions contro l’Atalanta, può comunque sorridere perché ha ritrovato Hermoso. Lo spagnolo sta gestendo i postumi della pubalgia e il suo percorso prosegue tra lavoro e riposo. Oggi si è allenato, sarà dunque confermato in difesa nella sfida di sabato sera contro i nerazzurri di Palladino.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

