Raspadori vicino alla Roma: le ultime news tra il post social che fa litigare, la Supercoppa e lo sfogo in palestra
Oggi Giacomo Raspadori si è allenato con l'Atletico Madrid. In Spagna dicono che la squadra di Simeone ha fatto pochissimo lavoro sul campo e parecchio al chiuso, tanto che qualcuno ha ipotizzato: "Magari i giocatori sul mercato si saranno sfogati in palestra". Già, magari. Come è la situazione legata all'attaccante? La Roma è in pole, ha l'accordo totale con l'Atletico per un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Ventidue milioni la cifra complessiva. Non è ancora chiusa con il giocatore. Il pressing c'è ed è continuo. Nonostante l'inserimento della Lazio, la Roma si sente abbastanza sicura. E il ragazzo? È in una sorta di frullatore emotivo che non vorrebbe prolungare a lungo. Tra pochi giorni ci sarà la Supercoppa spagnola in Arabia, l'Atletico Madrid giocherà l'8 il derby contro il Real Madrid: Raspadori vorrebbe evitare la trasferta e vorrebbe chiudere quanto prima la situazione legata al suo futuro. Giacomo sa che l'Atletico ha raggiunto l'accordo con la Roma, adesso tocca a lui.
Raspadori e i commenti su Instagram: cosa è successo
Nel frattempo, Jack ha pubblicato ieri su un post su Instagram che saluta il 2025 e pure il 2026. Ci sono foto con l'Atletico, con la famiglia, con il Napoli, la Nazionale: insomma c'è tutta la sua vita. E ci sono anche mille commenti (quasi). Una sorta di disputa tra i tifosi della Roma - la maggioranza -, quelli della Lazio, quelli napoletani che non lo vorrebbero in altri club italiani e, infine, quelli spagnoli che gli chiedono di restare. Mai, negli ultimi 5 mesi, un post di Raspadori aveva avuto così tante interazioni. Segno che il tema è caldo e che un giocatore del genere, decisivo in entrambi gli scudetti del Napoli pur senza essere titolare fisso, fa gola a molti. La sensazione è che nelle prossime ore i nodi verranno sciolti e non si andrà troppo per le lunghe. La Roma, in particolare, ha fretta.