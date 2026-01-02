Raspadori vicino alla Roma: le ultime news tra il post social che fa litigare, la Supercoppa e lo sfogo in palestra

Oggi Giacomo Raspadori si è allenato con l'Atletico Madrid. In Spagna dicono che la squadra di Simeone ha fatto pochissimo lavoro sul campo e parecchio al chiuso, tanto che qualcuno ha ipotizzato: "Magari i giocatori sul mercato si saranno sfogati in palestra". Già, magari. Come è la situazione legata all'attaccante? La Roma è in pole, ha l'accordo totale con l'Atletico per un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Ventidue milioni la cifra complessiva. Non è ancora chiusa con il giocatore. Il pressing c'è ed è continuo. Nonostante l'inserimento della Lazio, la Roma si sente abbastanza sicura. E il ragazzo? È in una sorta di frullatore emotivo che non vorrebbe prolungare a lungo. Tra pochi giorni ci sarà la Supercoppa spagnola in Arabia, l'Atletico Madrid giocherà l'8 il derby contro il Real Madrid: Raspadori vorrebbe evitare la trasferta e vorrebbe chiudere quanto prima la situazione legata al suo futuro. Giacomo sa che l'Atletico ha raggiunto l'accordo con la Roma, adesso tocca a lui.