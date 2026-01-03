Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Gasperini e il retroscena sulla maglietta a Bergamo: c'entra la canzone di Emma

Visibilmente emozionato, il tecnico della Roma fa ritorno da avversario alla New Balance Arena: l'accoglienza è da brividi
Gian Piero Gasperini torna da avversario alla New Balance Arena per sfidare l'Atalanta con la sua Roma nella diciottesima giornata di Serie A. Calorosa l'accoglienza a lui riservata, sottolineata con emozione, nel preparatita, in diretta su Dazn, dal tecnico dei giallorossi: "Le testimonianze d'affetto, ricevute anche ieri in albergo, sono state straordinarie. Non sono ancora uscito, ma oggi c'è una partita di mezzo. L'amicizia sempre. Quello che abbiamo fatto altrettanto, è lì. Adesso cerchiamo di fare questa partita".

"Gasp, l'amore non mi basta". Amarcord alla New Balance Arena

E non sarà semplice rimanere distaccati per il dirompente amore dei tifosi della Dea nei suoi confronti. Gasp è stato accolto anche con delle magliette recanti la scritta: "Gasp, l'amore non mi basta", chiaro riferimento alla canzone di Emma diventata virale grazie agli amarcord calcistici. "Bellissima" ha commentato Gasperini vedendone una nel monitor di servizio. A corredo del titolo della canzone, la data 22/05/24. La data in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League con il suo condottiero che ha salutato in estate.

 

