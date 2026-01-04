Arbitraggio da incubo: Fabbri pessimo, sbaglia tutto con la Roma! Perché il gol di Scalvini era da annullare
Subito un episodio. Sul gol del vantaggio dell’Atalanta, Svilar si lamenta per il contatto subìto da Scalvini che, in salto, protende le mani verso il suo volto. Il contatto è falloso ma il check del Var, però, si concentra probabilmente solo sul tocco di braccio del difensore nerazzurro, che non viene rilevato ma sembra esserci dopo la seconda deviazione del portiere. In questo caso, vista l’immediatezza della rete, il gol andava annullato. Voto: 4,5.
Gol Scamacca annullato: il motivo
Annullamento che, invece, è arrivato, dopo una lunga revisione e il richiamo all’On Field Review (in totale sono passati quasi 5 minuti), in occasione del gol di Scamacca al 29’ pt. Corretta la spiegazione fornita in campo da Fabbri: sul lancio dalle retrovie, l’attaccante dell’Atalanta è in posizione di fuorigioco e non permette ad Hermoso di completare la sua giocata, andando a contrastarlo nell’immediatezza. La posizione di Scamacca diventa attiva nel momento del contrasto. L’annullamento, però, in questa situazione non poteva essere automatico ed è servita l’interpretazione di Fabbri che ha valutato che la fase di possesso d’attacco non è cambiata e la posizione di Scamacca era così da punire. La collaborazione tra arbitro e VAR qua ha funzionato.
VAR: Maresca 5
Maresca è attento sulla valutazione del gol poi annullato a Scamacca, ma non interviene sulla rete di Scalvini, sbagliando.