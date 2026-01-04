Arbitraggio da incubo: Fabbri pessimo, sbaglia tutto con la Roma! Perché il gol di Scalvini era da annullare

Gol Scamacca annullato: il motivo

Annullamento che, invece, è arrivato, dopo una lunga revisione e il richiamo all’On Field Review (in totale sono passati quasi 5 minuti), in occasione del gol di Scamacca al 29’ pt. Corretta la spiegazione fornita in campo da Fabbri: sul lancio dalle retrovie, l’attaccante dell’Atalanta è in posizione di fuorigioco e non permette ad Hermoso di completare la sua giocata, andando a contrastarlo nell’immediatezza. La posizione di Scamacca diventa attiva nel momento del contrasto. L’annullamento, però, in questa situazione non poteva essere automatico ed è servita l’interpretazione di Fabbri che ha valutato che la fase di possesso d’attacco non è cambiata e la posizione di Scamacca era così da punire. La collaborazione tra arbitro e VAR qua ha funzionato.

VAR: Maresca 5

Maresca è attento sulla valutazione del gol poi annullato a Scamacca, ma non interviene sulla rete di Scalvini, sbagliando.