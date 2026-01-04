Roma, perché la sconfitta contro l'Atalanta fa così male

Sette. Tante, troppe. Perché perdere sette volte su diciotto non aiuta assolutamente a guardare al futuro con ottimismo. La Roma continua a non pareggiare: o vince oppure perde, e ultimamente le è capitato spesso di uscire dal campo con le ossa rotte. Un gruppo, quello di Gian Piero Gasperini, che si era distinto per vincere sempre e comunque lontano dalla Capitale, adesso perde fuori casa sistematicamente: dalla vittoriosa trasferta di Cremona, 23 novembre dello scorso anno, ko