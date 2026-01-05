Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma senza difesa a Lecce, Gasperini in emergenza totale: ecco i convocati, anche Baldanzi out

I giallorossi dovranno fare a meno di Hermoso e Mancini al "Via del Mare". Sul trequartista forte l'interesse della Fiorentina
1 min
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, nel turno infrasettimanale la Roma andrà in scena al "Via del Mare", ospite del Lecce. Per la sfida, valida per l'ultima giornata del girone d'andata in progarmma martedì 6 gennaio alle 18:00, Gian Piero Gasperini non ha convocato Baldanzi. Sul trequartista classe 2003 c'è il forte interesse della Fiorentina, che lo vorrebbe a disposizione per rinforzare la squadra in questa sessione di calciomercato.

I convocati di Gasperini per Lecce-Roma

Emergenza difensiva in casa Roma. Non prenderanno parte alla sfida di Lecce, oltre a N'Dicka, impegnato in Coppa d'Africa, anche Mancini e Hermoso, squalificati.

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

