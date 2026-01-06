Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Gasperini diretta dopo Lecce-Roma: il tecnico giallorosso ha deciso di non parlare LIVE

La decisione del tecnico dopo la vittoria contro la squadra di Di Francesco
1 min
LECCE - In uno dei passaggi più delicati della stagione, Ferguson e Dovbyk segnano per la prima volta nella stessa partita e regalano tre punti d'oro alla Roma. Dopo la delusione di Bergamo e in attesa di notizie dal mercato (Raspadori e Zirkzee restano gli obiettivi), Gasperini torna nella Capitale con tre punti in due trasferte e il quarto posto acquisito al termine del girone d'andata, ma anche con la squalifica di Cristante (ammonito e già diffidato) per il Sassuolo e l'ennesimo infortunio di Dovbyk, uscito dopo 26' dal suo ingresso per un problema muscolare.

20:25

Roma, Gasperini ha deciso di non parlare

L'allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare dichiarazioni al termine della vittoria di Lecce.

20:10

Gasperini, attesa per le dichiarazioni dopo Lecce-Roma

Si aspettano le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro la squadra di Di Francesco.

19:55

Lecce-Roma finisce 0-2

È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Di Francesco. La Roma ha vinto con le reti di Ferguson e Dovbyk.

Stadio Via del mare, Lecce

