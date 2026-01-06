LECCE - In uno dei passaggi più delicati della stagione, Ferguson e Dovbyk segnano per la prima volta nella stessa partita e regalano tre punti d'oro alla Roma. Dopo la delusione di Bergamo e in attesa di notizie dal mercato (Raspadori e Zirkzee restano gli obiettivi), Gasperini torna nella Capitale con tre punti in due trasferte e il quarto posto acquisito al termine del girone d'andata, ma anche con la squalifica di Cristante (ammonito e già diffidato) per il Sassuolo e l'ennesimo infortunio di Dovbyk, uscito dopo 26' dal suo ingresso per un problema muscolare.