LECCE - In uno dei passaggi più delicati della stagione, Ferguson e Dovbyk segnano per la prima volta nella stessa partita e regalano tre punti d'oro alla Roma. Dopo la delusione di Bergamo e in attesa di notizie dal mercato (Raspadori e Zirkzee restano gli obiettivi), Gasperini torna nella Capitale con tre punti in due trasferte e il quarto posto acquisito al termine del girone d'andata, ma anche con la squalifica di Cristante (ammonito e già diffidato) per il Sassuolo e l'ennesimo infortunio di Dovbyk, uscito dopo 26' dal suo ingresso per un problema muscolare.
20:25
Roma, Gasperini ha deciso di non parlare
L'allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare dichiarazioni al termine della vittoria di Lecce.
20:10
19:55
Lecce-Roma finisce 0-2
È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Di Francesco. La Roma ha vinto con le reti di Ferguson e Dovbyk.