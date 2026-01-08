Roma, ricordi Le Fée? Prova a fare un cucchiaio alla Totti su rigore e...

Serata da dimenticare per Enzo Le Fée e per il suo Sunderland. Nella 21ª giornata di Premier League, i Black Cats fanno visita al Brentford e tornano a casa con un pesante 3-0, maturato al termine di una gara storta sotto ogni punto di vista. E al centro della scena finisce proprio l’ex centrocampista della Roma, protagonista di un episodio che ha fatto discutere i tifosi inglesi e non solo.