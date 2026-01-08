Roma, ricordi Le Fée? Prova a fare un cucchiaio alla Totti su rigore e...
Serata da dimenticare per Enzo Le Fée e per il suo Sunderland. Nella 21ª giornata di Premier League, i Black Cats fanno visita al Brentford e tornano a casa con un pesante 3-0, maturato al termine di una gara storta sotto ogni punto di vista. E al centro della scena finisce proprio l’ex centrocampista della Roma, protagonista di un episodio che ha fatto discutere i tifosi inglesi e non solo.
Le Fée dal dischetto: il rigore è imbarazzante
Al 60’, con il Sunderland sotto 1-0 ma ancora pienamente in partita, arriva l’occasione per rimettere tutto in equilibrio: un rigore. Sul dischetto si presenta Le Fée, che sceglie di tentare un colpo di classe ispirato al celebre “cucchiaio” alla Totti. L’esecuzione, però, non va affatto come sperato: il pallonetto è lento e poco angolato, e il portiere del Brentford blocca senza alcuna difficoltà. Un errore pesantissimo, che spegne le speranze dei Black Cats e apre la strada al crollo finale. Il Brentford, rinvigorito dal mancato pareggio, dilaga fino al 3-0, mentre per Le Fée resta una serata amara, segnata dal tentativo spettacolare ma mal riuscito.