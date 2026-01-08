Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Roma, ricordi Le Fée? Prova a fare un cucchiaio alla Totti su rigore e...

L'ex centrocampista giallorosso, oggi al Sunderland, cerca di impressionare il portiere dal dischetto. Ma non ci riesce...
Serata da dimenticare per Enzo Le Fée e per il suo Sunderland. Nella 21ª giornata di Premier League, i Black Cats fanno visita al Brentford e tornano a casa con un pesante 3-0, maturato al termine di una gara storta sotto ogni punto di vista. E al centro della scena finisce proprio l’ex centrocampista della Roma, protagonista di un episodio che ha fatto discutere i tifosi inglesi e non solo.

Le Fée dal dischetto: il rigore è imbarazzante

Al 60’, con il Sunderland sotto 1-0 ma ancora pienamente in partita, arriva l’occasione per rimettere tutto in equilibrio: un rigore. Sul dischetto si presenta Le Fée, che sceglie di tentare un colpo di classe ispirato al celebre “cucchiaio” alla Totti. L’esecuzione, però, non va affatto come sperato: il pallonetto è lento e poco angolato, e il portiere del Brentford blocca senza alcuna difficoltà. Un errore pesantissimo, che spegne le speranze dei Black Cats e apre la strada al crollo finale. Il Brentford, rinvigorito dal mancato pareggio, dilaga fino al 3-0, mentre per Le Fée resta una serata amara, segnata dal tentativo spettacolare ma mal riuscito.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

