venerdì 9 gennaio 2026
Dove vedere Gasperini in conferenza prima di Roma-Sassuolo: orario e streaming

ll tecnico giallorosso parla alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la formazione di Grosso: tutti i dettagli
2 min
Dopo il 2-0 a Lecce firmato Ferguson e Dovbyk la Roma si prepara alla sfida della 20esima giornata di Serie A contro il Sassuolo in casa, in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Visto il big match tra Inter e Napoli e la difficile trasferta del Milan a Firenze contro la Fiorentina, per i giallorossi sarà la possibilità di accorciare in classifica e tenersi vicinissima alle prime quattro. Oggi, venerdì 9 gennaio, Gasperini presenterà la partita in conferenza stampa e, chissà, magari parlerà anche di mercato.

L'orario della conferenza di Gasperini

La conferenza stampa di Gasperini andrà in scena nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria a partire dalle 13:30.

Dove vedere in tv e streaming Gasperini in conferenza

La conferenza stampa odierna di Gasperini sarà trasmessa in maniera parziale in diretta su Sky Sport 24, con alcuni dei passaggi salienti live sul canale 200 di Sky. La diretta streaming invece sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube e sulla pagina ufficiale dell'AS Roma. Segui la diretta testuale della conferenza stampa di Gasperini qui su Corrieredellosport.it, con tutte le dichiarazioni in tempo reale.

