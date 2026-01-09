Dove vedere Gasperini in conferenza prima di Roma-Sassuolo: orario e streaming

Dopo il 2-0 a Lecce firmato Ferguson e Dovbyk la Roma si prepara alla sfida della 20esima giornata di Serie A contro il Sassuolo in casa, in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Visto il big match tra Inter e Napoli e la difficile trasferta del Milan a Firenze contro la Fiorentina, per i giallorossi sarà la possibilità di accorciare in classifica e tenersi vicinissima alle prime quattro. Oggi, venerdì 9 gennaio, Gasperini presenterà la partita in conferenza stampa e, chissà, magari parlerà anche di mercato.