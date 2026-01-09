La battuta di Gasperini a Trigoria: "Ho parlato eh?". Poi la gag con l'ufficio stampa

Le parole in conferenza sono state nette. Senza fare l'inferno, senza fare nomi e cognomi di ciò che serve, Gian Piero Gasperini a Trigoria ha ribadito l'importanza di fare mercato e l'emergenza in cui gioca la sua Roma. Prima e dopo la conferenza, però, si è concesso un paio di battute. Appena si è seduto, vedendo l'acqua sul tavolo, ha detto: "È per me? Mi volete far parlare tanto?". L'ufficio stampa accanto a lui, forse immaginando una conferenza non proprio serena dopo il silenzio di Lecce, col sorriso gli ha risposto: "No".