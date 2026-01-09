Corriere dello Sport.it
La battuta di Gasperini a Trigoria: "Ho parlato eh?". Poi la gag con l'ufficio stampa © AS Roma via Getty Images

La battuta di Gasperini a Trigoria: "Ho parlato eh?". Poi la gag con l'ufficio stampa

Nonostante le parole nette e chiare sul mercato, il tecnico della Roma regala battute prima e dopo la conferenza
Jacopo Aliprandi
1 min
Le parole in conferenza sono state nette. Senza fare l'inferno, senza fare nomi e cognomi di ciò che serve, Gian Piero Gasperini a Trigoria ha ribadito l'importanza di fare mercato e l'emergenza in cui gioca la sua Roma. Prima e dopo la conferenza, però, si è concesso un paio di battute. Appena si è seduto, vedendo l'acqua sul tavolo, ha detto: "È per me? Mi volete far parlare tanto?". L'ufficio stampa accanto a lui, forse immaginando una conferenza non proprio serena dopo il silenzio di Lecce, col sorriso gli ha risposto: "No".

Gasperini e la battuta dopo la conferenza prima di Roma - Sassuolo

In realtà Gasp ha parlato. Senza esagerare, con toni rispettosi, ma i messaggi sono arrivati forte e chiaro. E allora, nel lasciare la sala stampa, prima di andare via col sorriso ha detto ai cronisti: "Oggi ho parlato eh...". La sensazione, in ogni caso, è che se non arriverà qualcuno a stretto giro le conferenze potrebbero non essere così serene. Ma la fiducia c'è, soprattutto perché la presenza della proprietà qui per parecchie settimane, come ha confermato lui stesso, lo rassicura molto.

Tutte le news di Roma

