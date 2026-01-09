Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, i convocati per il Sassuolo: non c'è Wesley

Il brasiliano ai box per un'influenza salterà la sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico. É vera emergenza
2 min
Roma

Roma

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, giornata numero 20 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso. Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny. Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah. Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy. Il tecnico oggi in conferenza aveva anticipato: "Contro il Sassuolo dovremo fare a meno di diversi giocatori. Domani avremo cinque ragazzi della Primavera in panchina. Wesley non si è allenato neanche oggi: lo valuteremo nelle prossime ore, perché sta affrontando una forma influenzale piuttosto forte. Inoltre perdiamo anche Cristante e Dovbyk. È una situazione d’emergenza che ormai va avanti da alcune partite". Roma in emergenza dunque.

La sfida con il Sassuolo

Dopo aver vissuto un andamento altalenante, con una sconfitta seguita da una vittoria — l’ultima ottenuta nel turno infrasettimanale contro il Lecce — la Roma affronta il Sassuolo in casa con l’obiettivo di ritrovare quella continuità che, nella prima parte del girone d’andata, le aveva consentito di restare in corsa per il primo posto. Per Gasperini purtroppo c'è emergenza vera. Servirà l'aiuto di tutti per cercare di vincere ancora e rimanere in alto in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, nuovi contatti per DragusinEl Aynaoui in Coppa d'Africa può liberare Zirkzee

