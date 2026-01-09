Roma, i convocati per il Sassuolo: non c'è Wesley

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, giornata numero 20 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso. Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny. Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah. Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy. Il tecnico oggi in conferenza aveva anticipato: " Contro il Sassuolo dovremo fare a meno di diversi giocatori. Domani avremo cinque ragazzi della Primavera in panchina. Wesley non si è allenato neanche oggi: lo valuteremo nelle prossime ore, perché sta affrontando una forma influenzale piuttosto forte. Inoltre perdiamo anche Cristante e Dovbyk. È una situazione d’emergenza che ormai va avanti da alcune partite". Roma in emergenza dunque.