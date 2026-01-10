Sorpresa Roma: stasera Bove sarà all'Olimpico, il retroscena

Il tempo sa. Aggiusta, sistema, lenisce. E se un amore è grande ci si ritrova sempre, anche se in forme e modi diversi. Stasera Edoardo Bove sarà all'Olimpico per Roma - Sassuolo . Da tifoso, ma anche da calciatore che vuole provare a riprendersi il suo sogno. A breve ci sarà la rescissione con la Roma , poi Edo andrà a giocare all'estero, probabilmente in Inghilterra. Prima, però, il saluto all'amore di una vita, di cui sarà sempre tifoso. Ed è giusto così.

Bove, Dybala e il rapporto con la Roma

I rapporti tra Bove e la Roma sono cordiali, Dybala è un amico con cui spesso si è incontrato e confrontato in questi mesi, lo stesso vale per altri (ex) compagni dello spogliatoio. Tutti fanno il tifo per lui, così come i tifosi. Della Roma e della Fiorentina. Rivederlo in campo sarà bellissimo. Prima, però, il ritorno all'Olimpico dove lo scorso maggio aveva ricevuto l'abbraccio della Curva Sud dopo la partita contro la Viola. Erano altri tempi e altri momenti. Stasera sarà in tribuna, ma è il campo che lo aspetta.