Ovazione per Bove all'Olimpico prima di Roma-Sassuolo
L'ultimo saluto al "suo" Olimpico, prima di tornare calciatore, purtroppo non in giallorosso. Edoardo Bove 'ospite' di gala sugli spalti prima di Roma-Sassuolo, proprio nella settimana in cui il dado è stato tratto, con l'accordo sulla rescissione con il club di Trigoria per potersi presentare sul mercato, estero, e riprendere la carriera bruscamente interrotta dal malore di Firenze. Calorosa l'accoglienza del pubblico romanista, che augura ogni bene ad uno dei suoi 'figli'.
Il saluto dell'Olimpico a Bove
Presente in tribuna insieme alla fidanzata Martina, Edoardo Bove viene inquadrato sui tabelloni dell'Olimpico e salutato dallo speaker. Ovazione dagli spalti per il ragazzo che dopo la sfortunata parentesi è pronto ad aprire una nuova pagina della sua vita professionale. L'Inghilterra lo aspetta per un nuovo inizio.