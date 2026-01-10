Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Ovazione per Bove all'Olimpico prima di Roma-Sassuolo

Salutato dallo speaker e inquadrato sui tabelloni, il centrocampista ha ricevuto la calorosa accoglienza del pubblico giallorosso
1 min
L'ultimo saluto al "suo" Olimpico, prima di tornare calciatore, purtroppo non in giallorosso. Edoardo Bove 'ospite' di gala sugli spalti prima di Roma-Sassuolo, proprio nella settimana in cui il dado è stato tratto, con l'accordo sulla rescissione con il club di Trigoria per potersi presentare sul mercato, estero, e riprendere la carriera bruscamente interrotta dal malore di Firenze. Calorosa l'accoglienza del pubblico romanista, che augura ogni bene ad uno dei suoi 'figli'.

 

 

Il saluto dell'Olimpico a Bove

Presente in tribuna insieme alla fidanzata Martina, Edoardo Bove viene inquadrato sui tabelloni dell'Olimpico e salutato dallo speaker. Ovazione dagli spalti per il ragazzo che dopo la sfortunata parentesi è pronto ad aprire una nuova pagina della sua vita professionale. L'Inghilterra lo aspetta per un nuovo inizio.

 

