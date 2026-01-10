Gasperini furioso, la frase urlata al quarto uomo: "Ma che caz... fate?". L'Olimpico reagisce così
ROMA - Dopo l'impresa compiuta a Lecce da una Roma decimata dalle assenze, altri punti pesanti per la corsa Champions League sono in palio nella sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo, che nel primo tempo ha visto il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini infuriarsi con il team arbitrale.
Gasperini furioso durante Roma-Sassuolo: cos'è successo
È successo al 24', subito dopo i due cartellini gialli sventolati nel giro di un minuto in faccia ai giallorossi Koné (per una trattenuta in mezzo al campo su Laurienté) e Hermoso (per un fallo su Fadera). Decisioni, quelle dell'arbitro Marcenaro, non gradite a Gasperini che ha perso le staffe: "Ma che caz... fate?" è la frase gridata al quarto uomo Marchetti di Ostia Lido dal tecnico della Roma, che è stato così a sua volta ammonito dal direttore di gara ma ha ricevuto un'autentica ovazione da parte dei tifosi romanisti presenti all'Olimpico.