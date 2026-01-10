Gasperini furioso, la frase urlata al quarto uomo: "Ma che caz... fate?". L'Olimpico reagisce così

Gasperini furioso durante Roma-Sassuolo: cos'è successo

È successo al 24', subito dopo i due cartellini gialli sventolati nel giro di un minuto in faccia ai giallorossi Koné (per una trattenuta in mezzo al campo su Laurienté) e Hermoso (per un fallo su Fadera). Decisioni, quelle dell'arbitro Marcenaro, non gradite a Gasperini che ha perso le staffe: "Ma che caz... fate?" è la frase gridata al quarto uomo Marchetti di Ostia Lido dal tecnico della Roma, che è stato così a sua volta ammonito dal direttore di gara ma ha ricevuto un'autentica ovazione da parte dei tifosi romanisti presenti all'Olimpico.